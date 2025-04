Lazzate

LAZZATE – “Una grave tragedia ha colpito ieri la nostra comunità lazzatese. Un nostro concittadino ha perso la vita mentre rincasava, in sella alla sua motocicletta”: così il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, per il tragico incidente avvenuto nella vicina Lentate sul Seveso. Nel sinistro avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, una caduta dalla motocicletta, ha perso la vita a Sebastian Monguzzi, 55 anni.

Prosegue Monti: “Il mio e il nostro pensiero va alla moglie e alla figlia, una famiglia già duramente colpita per la perdita del piccolo Leonardo, tragicamente scomparso nel 2011. Aiutiamoli a trovare la forza per superare questo momento di dolore”.

(foto archivio: a destra, il sindaco di Lazzate, Andrea Monti)

27042025