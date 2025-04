Città

SARONNO – Cartelli con la scritta “Ripudia”, bandiere arcobaleno e dieci minuti di silenzio per Papa Francesco: sono stati questi i momenti più intensi del flash mob organizzato sabato 26 aprile in piazza Libertà dall’associazione Quattro Passi di Pace. Una cinquantina di persone si sono ritrovate alle 10,45 davanti alla chiesa parrocchiale per dare un segnale forte a favore della cultura della pace.

L’iniziativa si inserisce nella Mobilitazione Straordinaria promossa dalla Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, a cui il gruppo saronnese ha scelto di aderire. A spingere l’associazione a organizzare l’evento è stato l’appello di un volontario di Operazione Colomba, conosciuto durante la proiezione del documentario “No Other Land”. L’uomo, attualmente attivo nella zona teatro del conflitto raccontato nel film, ha chiesto un gesto concreto di solidarietà per Sheik Said, cittadino palestinese del villaggio di Ar Rakeez, gravemente ferito da coloni israeliani. A seguito degli spari, Said ha subito l’amputazione di una gamba, mentre il figlio minorenne Elias è stato arrestato.

Durante il flash mob sono stati mostrati cartelli con le lettere “R1PUD1A” per rilanciare un messaggio di ripudio verso la guerra, e un grande striscione con la scritta “Cessate il fuoco” ha fatto da sfondo alla manifestazione. Tra le bandiere della pace e gli slogan contro ogni violenza, i partecipanti hanno osservato anche un momento di raccoglimento dedicato a Papa Francesco, che con i suoi appelli alla fratellanza e alla pace rappresenta un punto di riferimento in tempi segnati da conflitti globali.

