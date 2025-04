Comasco

ROVELLASCA – È convocato per lunedì 29 aprile alle 21 nel Salone comunale di via De Amicis il consiglio comunale in seduta ordinaria. La seduta sarà aperta al pubblico e potrà essere seguita anche in diretta streaming tramite il link pubblicato sul sito istituzionale del Comune (nella sezione “Segui il comune” – “Consigli comunali”).

All’ordine del giorno sono previsti una serie di temi di rilievo per l’amministrazione e la cittadinanza:

– Esame e approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2024

– Approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)

– Approvazione delle tariffe Tari per quanto riguarda l’anno 2025

– Discussione della mozione del coordinamento dei sindaci sulla tratta B2 della Pedemontana Lombarda, presentata dal gruppo “Centro destra per Rovellasca e Manera”

La cittadinanza è invitata a partecipare o a seguire i lavori online, per restare informata sulle decisioni che riguardano direttamente la vita del paese e dei suoi cittadini.

