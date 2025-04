Cronaca

SARONNO – È rimasto appeso pericolosamente sopra un semaforo, creando preoccupazione tra automobilisti e pedoni. Sabato mattina, intorno alle 8,30, un grosso ramo si è staccato da un albero all’incrocio tra via Volonterio e via Monte Rosa.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato il ramo sospeso sopra l’impianto semaforico, oscillante e in bilico, rischiando di cadere sulla carreggiata sottostante. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il ramo pericolante.

Durante le operazioni di soccorso, la polizia locale è stata impegnata a regolare il traffico, evitando disagi e garantendo la sicurezza di automobilisti e pedoni. L’intervento si è concluso senza ulteriori problemi, con il ripristino della normale viabilità nell’arco di circa un’ora.

Secondo quanto emerso, il distacco del ramo potrebbe essere stato causato da un cedimento strutturale dell’albero, già sotto osservazione da parte degli addetti alla manutenzione del verde urbano. Eventuali verifiche sulle condizioni delle altre piante della zona saranno valutate nei prossimi giorni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09