SARONNO – Anche quest’anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, la Croce Rossa Italiana – comitato di Saronno invita i cittadini a compiere un gesto semplice ma di grande valore: destinare il proprio 5×1000 per sostenere chi ogni giorno opera a favore della salute, della sicurezza e del benessere della comunità.

Il contributo, completamente gratuito per il contribuente, rappresenta un fondamentale sostegno alle attività quotidiane del comitato, che spaziano dal trasporto sanitario d’emergenza all’assistenza sociale per le fasce più fragili della popolazione, passando per i corsi di primo soccorso e le iniziative di sensibilizzazione rivolte a scuole, famiglie e cittadini.

La donazione del 5×1000 consente inoltre di mantenere e potenziare le attrezzature e i mezzi impiegati dai volontari, veri protagonisti dell’azione della Croce Rossa sul territorio, sempre pronti a intervenire con tempestività, competenza e spirito di servizio.

Effettuare la donazione è facile: basta apporre una firma nell’apposito riquadro del modello 730 o del modello redditi, indicando il codice fiscale 03384850123, relativo al comitato di Saronno della Croce Rossa Italiana. Il riquadro da selezionare è quello destinato al sostegno degli enti del terzo settore iscritti al Runts, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 117/2017.

In un momento storico in cui le risorse sono sempre più preziose, anche un piccolo contributo può fare una grande differenza. Ogni firma è un gesto di solidarietà che si traduce in aiuti concreti per il territorio di Saronno e per chi vi abita.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Saronno rinnova così il suo appello: “un piccolo gesto, un grande aiuto”.

