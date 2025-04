Softball

RESCALDINA – Dopo la pausa per le festività pasquali, la Serie A2 di softball riprende nel fine settimana con un programma ridotto, condizionato dalla sospensione decisa dal Coni per la giornata di sabato 26 aprile, in concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Occhi puntati in particolare sul match tra i Bulls Rescaldina e il Voden Medical Legnano, valido per il girone A. Le squadre si affronteranno domenica 26 aprile alle 12 al Campo Porta Morata Softball di Novara, con gara-2 prevista circa 30 minuti dopo la conclusione della prima sfida.

Sempre per il girone A si giocherà anche Collecchio Softball-Lacome New Bollate, mentre per il girone B l’unico incontro in programma sarà Nuove Pantere Lucca-Dalmine LS Crocetta, allo stadio comunale di softball di Capannori.

Diversi incontri sono stati rinviati al 7 giugno: si tratta di Stars Ronchi-Lupi Auto Fiorentina e Asd Azzanese-Castionese. Il match tra Asd Polisportiva Supramonte e Iren Avigliana Rebels Reale Mutua è stato invece rimandato a data da destinarsi.

La situazione in classifica

Nel girone A guida il New Bollate (4 vittorie su 4), seguito da Avigliana. Più staccate Legnano, Bulls Rescaldina, Collecchio e Supramonte. Nel girone B comandano Azzanese e Castionese, ancora imbattute.

27042025