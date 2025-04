Calcio

SARONNO – Proprio alla vigilia di uno dei match più attesi del campionato d’Eccellenza, la “classica” Fbc Saronno-Legnano in programma questo pomeriggio dalle 15.30, la buona notizia per atleti ed appasisonati: le opere di risistemazione del terreno di gioco dello stadio cittadino, il Colombo Gianetti di via Biffi, sono pressochè concluse ed il terreno è tornato di un bel verde.

E’ davvero il modo migliore per accogliere la partita alla quale i tifosi del calcio locale non vedono l’ora di assistere.

Costruito nel 1925, lo stadio di Saronno è intitolato a Emilio Colombo, giornalista, e a Gaetano Gianetti, industriale e benefattore. Situato in via Biffi, è il principale impianto sportivo cittadino. Comprende un campo da calcio regolamentare con pista d’atletica leggera a sei corsie, una tribuna coperta e vari spazi dedicati ad attività sportive. Lo stadio ospita tradizionalmente partite di calcio, gare di atletica e manifestazioni sportive scolastiche e cittadine.

(foto: lo stadio Colombo Gianetti)

27042025