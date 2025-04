Cronaca

SARONNO – Tamponamento con fuga alle porte della Cassina Ferrara. È successo sabato pomeriggio, sabato 26 aprile, alle 14, quando una vettura ha colpito la moto di scuola guida.

I due in sella alla moto non hanno avuto conseguenze, tanto che non è stato richiesto nessun intervento di pronto soccorso. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dell’istruttore e dell’apprendista sull’impatto e la vettura che, dopo averli urtati, si è dileguata. Il conducente non ha nemmeno cercare di capire se fossero rimasti feriti o se ci fossero stati danni.

Tutto quanto raccolto sull’accaduto sarà al centro dell’indagine, in cui potranno essere inseriti anche eventuali riscontri della videosorveglianza e dei portali cittadini. L’obiettivo è individuare l’auto e quindi il conducente, che rischia conseguenze per non essersi fermato.

Il tamponamento è avvenuto da poca distanza dal punto in cui nella notte del 24 aprile un automobilista è finito fuoristrada e ha sfondato una recinzione. Anche in questo caso il conducente ha ingranato la marcia e si è dileguato.

