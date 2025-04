Cronaca

LAZZATE / DESIO – Un vasto incendio è divampato nella giornata di ieri in un capannone adibito alla lavorazione di materie plastiche in via Gaetana Agnesi a Desio. A causa della natura altamente infiammabile dei materiali coinvolti, l’intervento si è rivelato particolarmente complesso e ha richiesto il massiccio impiego di uomini e mezzi dei vigili del fuoco. Dal Comando di Monza e Brianza sono stati inviati sul posto: 3 autopompe serbatoio (Aps), 3 autobotti, un carro soccorso, due fuoristrada ed una autoscala.

In supporto sono giunti anche rinforzi dai comandi vicini: dal Comando di Milano sono intervenuti 1 carro schiuma e 1 autoscala, mentre dal Comando di Varese è stato inviato un veicolo Umprovir (unità mobile protezione vie respiratorie). Per il monitoraggio della qualità dell’aria, viste le caratteristiche dell’incendio, è stato immediatamente allertato Arpa Lombardia.

Grazie al tempestivo e coordinato intervento, l’incendio è stato circoscritto, evitando ulteriori danni, e non si sono registrati feriti.

(foto: alcune fasi dell’intervento)

