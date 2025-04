Città

SARONNO – Con due anni di lavoro, è stato realizzato l’epocale intervento di digitalizzazione dell’archivio dei documenti dei cimiteri di Saronno, un’innovazione che segna un cambiamento radicale nella gestione dei servizi cimiteriali. Un progetto portato avanti da Saronno Servizi, che ha trasformato il modo in cui in città vengono gestite le pratiche cimiteriali.

Oggi ogni cittadino potrà gestire in modo più semplice ed efficiente le pratiche relative a loculi e tombe, ma soprattutto individuare facilmente la posizione di ogni defunto, in modo rapido e intuitivo.

Avviato nel gennaio 2023, con l’assunzione della gestione dei servizi cimiteriali da parte di Saronno Servizi, il progetto ha trasformato la gestione dei cimiteri di via Milano e della Cascina Ferrara, partita dalla cura quotidiana delle strutture fino alla digitalizzazione completa dell’archivio. Ogni documento cartaceo è stato scansionato e inserito in un database consultabile, accessibile non solo dagli uffici comunali, ma anche dai cittadini. Attraverso un portale online dedicato, infatti, è possibile cercare i propri congiunti e localizzare le loro tombe, grazie a una mappa interattiva e a immagini dettagliate.

Ecco qui il link per accedere https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1CI001.sto?DB_NAME=n200385b&w3cbt=S

Un’impresa ambiziosa che ha richiesto un grande impegno da parte di Saronno Servizi e del personale coinvolto. Per realizzarla, è stato necessario un lungo lavoro di raccolta e organizzazione, che ha richiesto quasi due anni di tempo. Il primo passo è stato un accurato censimento di tutte le tombe e i loculi dei cimiteri, corredato da una documentazione fotografica meticolosa. Ogni sepoltura è stata catalogata con precisione, garantendo l’accuratezza e la completa tracciabilità delle informazioni. Successivamente, i dati raccolti da documenti cartacei sono stati digitalizzati e resi facilmente consultabili e gestibili.

Con questo progetto, il Comune di Saronno compie un passo decisivo verso una gestione più moderna e trasparente dei servizi cimiteriali. Saronno Servizi, sempre in prima linea nell’attuazione di iniziative che migliorano la qualità della vita dei cittadini, rappresenta il motore di questa trasformazione, facendo del progresso tecnologico un valore al servizio della comunità.

