iltra2

VENEGONO INFERIORE – Appuntamento all’insegna del fantasy venerdì 2 maggio alla Biblioteca Comunale “Valentino Doneda” di piazza Mauceri a Venegono Inferiore. La serata avrà inizio alle 20.30 e sarà dedicata alla presentazione della saga “Le Guerriere Drago” di Roberto Fontana. Oltre all’incontro con l’autore, l’evento proporrà anche l’esposizione delle opere realizzate da Alessandro Gobbi, artista noto per le sue suggestive creazioni ispirate all’immaginario fantastico.

Organizzata dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con la Biblioteca Comunale, la serata sarà un’occasione per immergersi tra racconti di eroi, draghi e mondi immaginari, attraverso parole, immagini e opere d’arte.

L’ingresso è libero e rivolto a tutti gli appassionati del genere.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: un precedente evento in biblioteca)

28042025