SARONNO – “Apprendiamo dalla stampa locale che il commissario straordinario Antonella Scolamiero, certamente nel rispetto del suo ruolo tuttavia contrariamente a quanto richiesto un mese fa da più di una forza politica, ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu)”. Inizia così la nota della Coalizione civica indipendente costituita da Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura, che sostiene la candidatura a sindaco di Novella Ciceroni.

Il gruppo definisce “quantomeno inusuale” la decisione del commissario, sottolineando come il Pgtu sia “un documento fortemente politico” e “non un atto urgente da approvare nei tre mesi di mandato”. La coalizione sottolinea come “l’approvazione avvenga all’indomani della consegna formale del nostro Programma amministrativo”.

“Avendo il Pgtu validità di due anni – si legge nella nota – può potenzialmente influire, influenzare e rallentare la realizzazione delle nostre proposte”. Per questo motivo la coalizione annuncia che non accetterà integralmente i contenuti del piano e che si attiverà per avviare una revisione, con l’obiettivo di agire in coerenza con la propria visione di città.

