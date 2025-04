Calcio

SARONNO – Missione compiuta ieri sera allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi per il Fbc Saronno che per il campionato regionale under 18 ha ospitato il Bovisio Masciago, altra formazione di alta classifica. Gara emozionante e piena di gol che la capolista saronnese ha superato grazie alle reti di Rinaldi, Tibaldo, Provasi e Degano.

La formazione di mister Fabio Tibaldo, che guida anche la formazione biancoceleste in Eccellenza, una vittoria per 4-3. Gol decisivo al 94’ e primo posto confermato: +4 a due giornate dalla fine. Per il tecnico una bella doppietta visto che poco ore prima sempre sul campo dello stadio cittadino con la formazione maggiore aveva battuto il Legnano.

Risultati

28′ giornata: Db Cesano Maderno-Vigor Milano 0-0, Osl Garbagnate-Bulgaro 1-4, Ardita-Olimpia Cadorago 8-2, Fbc Saronno-Bovisio Masciago 4-3, posticipi giovedì 1 maggio Gerenzanese-Menaggio e Faloppiese Ronago-Ardisci; riposano Lariointelvi e Atletico Lomazzo, ritirato Inverigo.

Classifica

Fbc Saronno 65 punti, Ardita 61, Bovisio Masciago 54, Lariointelvi 40, Olimpia Cadorago e Ardisci 38, Faloppiese Ronago 31, Vigor Milano e Atletico Lomazzo 27, Gerenzanese 25, Bulgaro 24, Osl Garbagnate 23, Menaggio 12, Db Cesano Maderno 11.

Le prime due classificate vanno ai playoff, l’ultima retrocede.

(foto: esultanza dei saronnesi per il gol decisivo)

