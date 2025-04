iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Ancora una serata da tutto esaurito a Castiglione Olona per il “Concerto d’arpa a lume di candela”. Sabato sera il Museo Branda Castiglioni ha ospitato la seconda edizione di questo suggestivo evento, dopo il grande successo registrato lo scorso mese.

A incantare il pubblico è stata l’arpista Michela La Fauci, protagonista di un’esibizione intensa e raffinata, resa ancora più magica dall’atmosfera creata dalle centinaia di candele che illuminavano gli ambienti storici del museo. Ogni posto disponibile è stato occupato, a conferma dell’entusiasmo con cui la serata è stata accolta dai cittadini e dai visitatori.

Organizzato dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con Lombardia Segreta, il concerto ha trasformato il museo in un luogo senza tempo, dove arte, musica e storia si sono fusi in un’esperienza sensoriale unica. Le antiche sale, immerse nella luce soffusa, hanno offerto una cornice intima e sospesa che ha accompagnato perfettamente le melodie proposte.

L’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, la talentuosa artista e il pubblico che ha reso speciale questa nuova serata di musica e cultura a Castiglione Olona.

28042025