Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un percorso di ascolto, condivisione e formazione pensato per chi si occupa quotidianamente della crescita di bambini e ragazzi. L’istituto comprensivo “Battisti”, con il patrocinio dei Comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto, propone “Scuola e famiglia: insieme per sostenere, comprendere, educare”, un ciclo di tre serate rivolte a genitori, insegnanti ed educatori. Gli incontri, introdotti dalla dirigente scolastica Maria Beatrice Murdaca, si terranno tra aprile e giugno nelle sale comunali dei due paesi.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 29 aprile alle 20.30 nella sala consiliare di Ceriano Laghetto. Il tema sarà “Coltivare l’autostima”, con un focus su strumenti e strategie per aiutare bambini e adolescenti a sviluppare sicurezza in sé stessi. A guidare la serata saranno Matteo Fabris, psicologo dello sviluppo e ricercatore all’Università di Torino, e Cristina Ruscio, pedagogista clinica e giuridica.

Si prosegue martedì 21 maggio alle 20.30 nella sala Cattaneo di Cogliate, con un incontro dedicato alla comunicazione in ambito familiare e scolastico. “Comunicare con cuore e mente” è il titolo della serata, che vedrà la partecipazione di Cristina Ruscio e Alessia Molino, referente per l’inclusione dell’istituto.

Infine, martedì 4 giugno alle 20.30, si torna nella sala consiliare di Ceriano Laghetto per affrontare un tema sempre più attuale: il fenomeno degli hikikomori, giovani che scelgono di isolarsi socialmente per lunghi periodi. La serata, dal titolo “Hikikomori: un fenomeno in crescita”, sarà condotta da Chiara Pozzi, psicologa e coordinatrice del centro di psicologia e psicoterapia di Ceriano Laghetto, da Cristina Ruscio e dal team dei servizi sociali dei comuni di Ceriano Laghetto e Cogliate.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.