CESANO MADERNO – È stato allestito un posto di comando avanzato dai vigili del fuoco del comando provinciale al Parco delle Groane, dove da stanotte sono in corso le ricerche di una persona che non ha fatto rientro alla propria abitazione.

Le squadre del comando di Monza e Brianza stanno operando senza sosta nell’area boschiva del parco, con unità appiedate dei vigili del fuoco e squadre cinofile specializzate.

Sul posto è presente anche il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che sta sorvolando la zona con droni, e il personale Tas2 (Topografia Applicata al Soccorso), impegnato nella realizzazione di una mappatura dettagliata per tracciare i percorsi seguiti dalle squadre di ricerca.

Le operazioni continuano nel massimo coordinamento tra vigili del fuoco ed enti presenti, nella speranza di rintracciare quanto prima la persona scomparsa.

