SARONNO – Dopo la presentazione delle liste e l’estrazione dell’ordine dei candidati sulla scheda elettorale, manca davvero poco a uno dei momenti più attesi della campagna: il confronto pubblico tra i candidati sindaco.

Martedì 6 maggio, al Teatro Giuditta Pasta, i protagonisti delle elezioni saliranno sul palco per “Saronno sul palco”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Saronno e da Confcommercio Ascom Saronno, in collaborazione con ilSaronno. Un appuntamento che è ormai una tradizione cittadina e che ogni cinque anni permette ai cittadini di conoscere da vicino idee e progetti di chi si propone di guidare la città.

Il conto alla rovescia è iniziato: tra pochi giorni i candidati Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno Sicura), Ilaria Pagani (Pd, Tu@Saronno, Insieme per Crescere), Augusto Airoldi (Saronno civica, Percorso Democratico) e Rienzo Azzi (FI, FdI, Lega) si confronteranno sui temi più importanti per il futuro di Saronno: urbanistica, sicurezza, eventi e prospettive di sviluppo.

A moderare il dibattito sarà la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici: “Siamo felici come redazione di contribuire a un momento così importante per la vita cittadina: un’occasione per conoscere meglio i progetti, i programmi e le persone che si candidano a guidare Saronno”.

“Come Rotary Club Saronno – spiega il presidente Andrea Brianza – crediamo nel valore di un confronto leale e concreto. Offrire ai cittadini uno spazio di dialogo in vista del voto è fondamentale per costruire una comunità consapevole e partecipativa”.

Sulla stessa linea anche Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno: “Questa serata è un’opportunità di crescita per tutti: cittadini, imprenditori e tutta la città potranno riflettere sui temi che toccano il presente e il futuro di Saronno”.

L’incontro si terrà martedì 6 maggio alle 21, al Teatro Giuditta Pasta, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Un appuntamento da segnare in agenda per chi vuole essere protagonista di una scelta consapevole.

