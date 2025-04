Saronnese

ORIGGIO – Continua con entusiasmo la tradizionale Fiera del Bestiame di Origgio, che domenica 27 aprile ha visto una grande affluenza di visitatori, tra famiglie, appassionati di cavalli e curiosi. Una giornata intensa e ricca di eventi, con il barrel racing assoluto protagonista del pomeriggio, in un’atmosfera di festa e tradizione.

I cancelli si sono aperti già alle 8 del mattino, inaugurando un programma variegato e pensato per tutte le età. I bambini hanno potuto divertirsi grazie all’animazione dedicata, mentre gli amanti dei motori hanno ammirato il suggestivo raduno di truck, con una spettacolare esposizione di mezzi imponenti e finemente personalizzati.

A metà mattina, l’arena si è animata con il pole bending, disciplina equestre spettacolare che ha messo in evidenza l’agilità e la perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere. Un pubblico numeroso ha applaudito i giovani talenti e i veterani in gara, premiati con le seguenti classifiche:

Categoria Youth :

1° Christian Vidili, 2° Greta Volontè, 3° Micol Gagliardi.

Categoria Open – Seconda Divisione:

1° Valentina Parisi, 2° Monica De Micheli, 3° Alessandro Zanetti.

Categoria Open – Prima Divisione:

1° Alex Vidili, 2° Matteo Basilico, 3° Greta Ciconali.

Dalle 12 sono entrati in funzione anche i punti ristoro, offrendo prelibatezze adatte a tutti i gusti, dagli amanti della cucina tradizionale a chi cercava uno spuntino veloce. Ma il momento più atteso della giornata è arrivato nel pomeriggio, quando alle 14.30 il pubblico, numerosissimo e partecipe, ha assistito al barrel racing, disciplina equestre ad alta velocità che ha scatenato l’adrenalina sugli spalti. Questa prova, una sorta di rodeo dove cavallo e cavaliere devono aggirare tre barili nel minor tempo possibile, ha messo in mostra tutta la passione e la bravura degli atleti in gara. Anche qui, non sono mancati i riconoscimenti ai migliori:

categoria Youth:

1° Christian Vidili, 2° Viola Valvassori, 3° Marta Busatta.

categoria Open – seconda divisione:

1° Nicolò Lazzari, 2° Saylor Tomsich, 3° Elisabetta Baretta.

categoria Open – prima divisione:

1° Christian Vidili, 2° Alice Costantini, 3° Sharon Boffi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Federazione Italiana Cronometristi, al Blondy Ranch, all’azienda M.T.L. – Multi Transports Lines S.A.S. di Bosco Cesare & C., oltre che al comune di Origgio e a tutto il comitato organizzativo della Fiera del 25 aprile, che hanno reso possibile un evento così ben riuscito.

La giornata si è conclusa in festa, con la riapertura degli stand gastronomici alle 19.30 e lo spettacolo musicale delle 21, che ha salutato una domenica all’insegna dello sport, del gusto e della convivialità.

(foto dell’evento)

