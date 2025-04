Politica

SARONNO – Saronno nella Città Metropolitana: per Idea Futuro è ora di pensarci davvero. Idea Futuro, lista civica che sostiene Novella Ciceroni sindaco, rilancia il dibattito sull’ingresso di Saronno nella Città Metropolitana di Milano. Una proposta concreta che guarda al futuro, nata dalla convinzione che la città sia già oggi profondamente connessa con Milano, grazie all’energia dei giovani, agli scambi quotidiani di studio, lavoro e innovazione.

“Non è un’idea astratta – spiegano dal gruppo – ma una scelta strategica per chi ogni giorno costruisce il proprio percorso tra Saronno e Milano”. Già nel 2020 Obiettivo Saronno aveva acceso i riflettori su questa opportunità; ora, a cinque anni di distanza, Idea Futuro ritiene che i tempi siano maturi per avviare un confronto serio.

I vantaggi, secondo i promotori, sarebbero numerosi: trasporti integrati nel sistema STIBM con biglietti unici, la nascita di un ecosistema di innovazione con startup e coworking, una mobilità più dolce e sostenibile, spazi pubblici riqualificati e un maggiore accesso a bandi e finanziamenti, attualmente limitati per i comuni della provincia di Varese.

La procedura è definita: presentare domanda alla Regione e organizzare un referendum entro sei mesi. “Serve una visione politica coraggiosa – concludono da Idea Futuro – per collegare davvero Saronno alla metropoli a cui appartiene di fatto. Noi siamo pronti.

