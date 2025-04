Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 27 aprile, spiccano gli aggiornamenti sulle prossime elezioni comunali a Saronno, un grave episodio di cronaca con una fuga dopo un incidente, iniziative per la pace, interventi dei vigili del fuoco per la sicurezza stradale e una mostra che celebra il passato industriale della città.

A Saronno è stato sorteggiato l’ordine dei candidati sulla scheda elettorale per le elezioni comunali: l’articolo presenta tutte le liste e i nomi in corsa per la guida della città.

Un motociclista è stato tamponato da un’auto che poi si è data alla fuga: sono in corso le indagini della polizia locale per risalire al responsabile.

In piazza Libertà si è svolto un flash mob per la pace, con una maxi bandiera arcobaleno e dieci minuti di silenzio che hanno coinvolto numerosi cittadini.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Saronno per rimuovere un ramo pericolante sopra un semaforo, eliminando così un rischio per automobilisti e pedoni.

A Villa Gianetti si è aperta una mostra dedicata all’Isotta Fraschini, con cimeli, storie e ricordi che raccontano il cuore industriale della città.

