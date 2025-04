Cronaca

UBOLDO – Ladri con la mascherina in azione ad Uboldo: è successo ieri pomeriggio in via Legnano ad Uboldo dove i malviventi, arrivati sul posto con una vetura di grossa cilindrata, hanno evidentemente pensato di nascondere il volto come se si fosse ancora in piena emergenza covid, ovvero nascondensosi dietro ad una mascherina.

A quanto pare potrebbero essere le persone già all’opera, con tentativi di furti in abitazione, negli ultimi giorni sempre ad Uboldo, episodi analoghi sono stati infatti segnalati in via Brera ed in via Cerro, dove hanno rotto vetri e serrature di una casa, senza tuttavia avere il tempo di prendere niente.

(foto archivio: precedente episodio avvenuto sempre nella zona)

