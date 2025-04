Comasco

LOMAZZO – Un nuovo appello alla cittadinanza arriva dal Comune di Lomazzo, dopo aver riscontrato ancora una volta il fenomeno dell’abbandono improprio dei rifiuti. Sui canali social istituzionali, l’amministrazione ha pubblicato alcune foto che documentano sacchetti e materiali domestici lasciati accanto ai cestini stradali, è spuntato anche un fusto di birra.

“Ribadiamo ancora una volta, per chi non lo avesse ancora capito, che i cestini stradali non sono adibiti alla raccolta indifferenziata delle utenze domestiche”, si legge nel messaggio diffuso. I cestini pubblici sono destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti generati durante il tempo trascorso fuori casa, come fazzoletti, cartacce o bottigliette. L’abbandono di sacchi interi di spazzatura domestica non solo è vietato, ma contribuisce al degrado urbano e comporta costi aggiuntivi per la collettività.

L’amministrazione invita i cittadini a collaborare, ricordando che la corretta gestione dei rifiuti è un dovere civico e che sono previste sanzioni per chi viola le regole.

