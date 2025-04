Politica

SARONNO – “Noi candidati di Saronno Civica e Percorso Democratico, le liste civiche a sostegno di Augusto Arioldi, ci presenteremo alla città in una serata dedicata al confronto e all’ascolto dei cittadini, alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti martedì 29 aprile alle 21”.

Inizia così la nota della coalizione a sostegno della candidatura di Augusto Airoldi.

“Abbiamo deciso di candidarci a sostegno di Airoldi Sindaco perché Augusto ha dimostrato di essere un sindaco libero, capace, attento alle situazioni di disagio e difficoltà. La sua buona politica e la sua capacità amministrativa sono certificate da 40 milioni di progetti avviati in 4 anni di amministrazione, e da più di 130 milioni di investimenti potenziali da lanciare nei prossimi anni.

Elencare tutte le opere e gli interventi realizzati da Airoldi in soli 4 anni richiederebbe troppo tempo e rischieremmo di dimenticarne qualcuno. Potremmo citare la nuova Rodari attesa da decenni, la riqualificazione del Candia e la realizzazione dello Spazio Giovani di via Benetti, tanto per restare al Prealpi. Potremmo continuare con Piazza Amendola, con l’X2, con il Parco del Seminario, con piazza Libertà, oggi finalmente attrezzata ad ospitare grandi eventi e più accogliente di prima. Per poi proseguire con gli impianti sportivi, la ciclabile di Via Varese, la riqualificazione di Via Roma. Sarebbe comunque un elenco parziale.

Vogliamo però segnalare due azioni forti con le quali Airoldi ha restituito a Saronno l’attenzione che merita da parte delle Istituzioni, che si era persa da anni: sulla questione ospedale l’iniziativa assunta da Airoldi presso la Regione Lombardia ha portato alla stesura del Piano Bertolaso per l’Ospedale di Saronno, piano del quale in queste settimane gli utenti del nostro nosocomio cominciano ad apprezzare i primi benefici; sulla questione sicurezza oltre al varo del Piano Sicurezza che ha portato maggiore presidio del territorio da parte di Agenti di Polizia Locale ed al raddoppio delle telecamere, emerge la richiesta del presidio della POLFER alla Stazione Saronno Centro grazie al forte coinvolgimento del Prefetto di Varese sulla situazione Saronnese”.

E concludono: “La natura completamente civica della nostra coalizione, formata da Saronno Civica e dalla neonata Percorso Democratico, garantisce quella coesione e quella centralità del bene di Saronno venute meno negli ultimi mesi del precedente mandato per personalismi e logiche di partito, estranee al nostro modo di fare politica e amministrazione. Vogliamo riprendere il percorso da dove è stato interrotto per continuare a far rinascere Saronno, restituendola ai Saronnesi, liberi da condizionamenti e veti. Vi aspettiamo in Villa Gianetti martedì 29 aprile alle 21 per raccontarvi chi siamo e ascoltare le vostre idee e pensieri, e per fare un brindisi per Saronno”.

