SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del commissario straordinario Antonella Scolamiero sul Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), già al centro di un vivace dibattito politico in città.

Il Comune di Saronno si è dotato per la prima volta di un Piano Urbano del Traffico, approvato dal Commissario Straordinario Antonella Scolamiero. Il PGTU è uno strumento urbanistico, previsto dal Codice della Strada, indispensabile per i Comuni che contano più di 30mila abitanti: le linee-guida che il documento traccia sono la risultanza di rilievi e valutazioni dei flussi viabilistici effettuati da tecnici esperti in materia, che hanno prospettato soluzioni propedeutiche ad alleggerire la città da congestionamenti di traffico. Gli interventi suggeriti nel PGTU non sono però vincolanti né di obbligatoria realizzazione: sono una base necessaria e imprescindibile su cui lavorare a vantaggio della nuova Amministrazione e allo scopo di migliorare le condizioni della viabilità all’interno del Comune.

La sua redazione è stata preceduta da un approfondito studio tecnico scientifico dei flussi di traffico attuali e di quelli previsti in seguito alla relativa attuazione delle soluzioni proposte nel Piano stesso. Contemporaneamente è stata svolta la mappatura della incidentalità stradale ed è stata rilevata la necessità di messa in sicurezza dei flussi veicolare e ciclopedonale. Contemporaneamente il percorso di redazione del PGTU è stato accompagnato dalla raccolta di segnalazioni e proposte da parte dei cittadini, tramite il sito appositamente predisposto: https://pgtusaronno.valueportal.it.

Tutte le valutazioni tecniche e le segnalazioni raccolte hanno determinato la proposta finale del PGTU che è stata sottoposta alle Commissioni consigliari riunite il 12 ottobre 2023, poi presentata alla cittadinanza durante l’assemblea pubblica del 23 novembre 2023 appositamente organizzata e quindi adottata dalla Giunta nel gennaio 2024. Dopodiché si è dato avvio alla fase di ricevimento delle osservazioni dei cittadini, 29 in totale, valutate attentamente dall’ufficio competente, che ha potuto accogliere quelle rispondenti ai criteri di fluidificazione del traffico, miglioramento della sicurezza, sviluppo del trasporto pubblico locale, implementazione delle zone ad alta mobilità sostenibile.

In breve, il PGTU approvato individua:

i percorsi ciclopedonali, prevedendo l’implementazione e il completamento di quelli esistenti al fine di costituire una rete continua e di connessione tra i vari quartieri cittadini, il centro città, i servizi esistenti e il Parco Lura, con l’obiettivo, inoltre, di connettere Saronno con i Comuni confinanti;

i percorsi che, anche a causa di traffico molto intenso, sono maggiormente interessati da incidenti, prefigurandone interventi di messa in sicurezza;

nuovi tracciati viari ritenuti necessari per la riduzione o fluidificazione del traffico gravante sulla città. Tali percorsi potranno però essere realizzati solo a seguito di varianti al Piano del Governo del Territorio (PGT);

le strade classificabili come strade urbane ciclabili (denominate dal nuovo codice della Strada Ebis) con limite di velocità imposto a 30 km/h, utili al fine del completamento dei percorsi ciclabili e per garantire i necessari standard di sicurezza nelle zone residenziali;

i nodi di interscambio gomma/ferro/bici.

Con l’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano, il Comune di Saronno si è così dotato per la prima volta di uno strumento necessario per lo sviluppo coerente ed omogeneo della rete stradale comunale e fondamentale per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine e per la realizzazione di percorsi sicuri per pedoni e ciclisti.