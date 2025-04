Città

SARONNO – “Si vedeva che soffriva, non potevo certo lasciarla lì”: bastano poche parole di Fabrizio, il saronnese della Casa delle Uova, per raccontare il gesto di compiuto questa mattina, lunedì 28 aprile, lungo il torrente Lura. Alle 9,30 da Rovellasca è arrivata uno sversamento di una sostanza oleosa e dall’odore di nafta. Un’onda nera visibile anche sotto il ponte di Rovello.

Tutto è successo durante un sopralluogo dei carabinieri: Fabrizio stava guardando il torrente e l’onda nera quando si è accorto di un’anatra in difficoltà. “La presenza della sostanza oleosa era impressionante, era tutto nero il corso d’acqua” ha raccontato. Senza esitare, si è buttato nel torrente per raggiungere il volatile. “L’ho recuperato e lavato, era davvero messo male”, ha aggiunto.

Nei giorni scorsi Fabrizio aveva visto anche alcuni anatroccoli nella zona e ora spera che siano riusciti ad allontanarsi prima dell’inquinamento.

Alle 12 la scia nera era ancora visibile, seppure attenuata, ma resta alta la preoccupazione per le conseguenze sull’ambiente mentre proseguono le indagini per risalire alle cause dello sversamento.

guarda tutte le foto 38



Sversamento sostanza oleosa nel torrente Lura: le foto

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09