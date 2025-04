Città

SARONNO – Carta canta… anche per le casse del Comune! Nei primi due mesi del 2025, grazie alla raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, Saronno ha incassato oltre 26 mila euro: per la precisione 14.512 euro a gennaio e 12.115 euro a febbraio. Insomma, buttare correttamente scatole e cartoni non solo aiuta l’ambiente, ma porta anche un contributo concreto al bilancio cittadino.

La vendita dei rifiuti cellulosici – scatole, cartoni, sacchetti e simili – avviene regolarmente grazie alla convenzione stipulata nel 2022 tra il Comune di Saronno e il Consorzio Comieco. Il sistema prevede che i materiali raccolti vengano selezionati, pressati e poi venduti agli impianti di riciclo. Un vero e proprio esempio di economia circolare che, per il 2025, potrebbe portare a un incasso complessivo stimato in oltre 170 mila euro.

Oltre al beneficio economico, la raccolta differenziata della carta è un pilastro fondamentale per la tutela dell’ambiente. Permette infatti di risparmiare energia, ridurre le emissioni e dare nuova vita ai materiali, evitando sprechi. Una buona pratica che a Saronno ha radici consolidate ma che presto dovrà essere rinnovata anche sul piano organizzativo: il bando per il servizio di igiene urbana, affidato nel 2019 ad Amsa-Econord, è in scadenza e il nuovo bando è già stato definito.

Un momento importante per il futuro della raccolta differenziata in città, che punta non solo a mantenere, ma anche a migliorare i già buoni risultati ottenuti. Ogni scatola piegata, ogni sacchetto conferito correttamente sono piccoli gesti che, messi insieme, fanno una grande differenza: per l’ambiente, per la città e, perché no, anche per il bilancio comunale.

