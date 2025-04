Città

SARONNO – Alcuni volatili intrisi di sostanza oleosa e un tratto del torrente Lura che appare a tratti iridescente: è questo il quadro che si è presentato stamattina, lunedì 28 aprile, ai volontari del Parco del Lura, intervenuti insieme ai carabinieri per un sopralluogo dopo quello che sempre uno sversamento nel corso d’acqua che corre tra Saronnese e Comasco.

Intorno alle 9,30 è stato segnalato lo sversamento di una sostanza oleosa, odore sembrerebbe quello della nafta, nel torrente che attraversa Saronno. I volontari del Parco sono subito entrati in azione per soccorrere e ripulire alcuni uccelli colpiti dall’inquinamento, mentre i carabinieri, presenti sia pattuglie della compagnia di Saronno che di Cantù, si sono occupati delle prime verifiche lungo il corso d’acqua.

Sul posto è arrivato anche Franco Casali, ex assessore all’Ambiente, che ha espresso “grande rammarico e preoccupazione” per quanto accaduto e per le possibili conseguenze sull’ecosistema del Lura.

Al momento non sono ancora state avanzate ipotesi ufficiali sulle cause dello sversamento che sembrerebbe arrivare dalla zona industriale di Rovellasca. Mobilitati anche la polizia locale di Saronno e l’ufficio ambiente per gli accertamenti del caso mentre la chiazza nera continua a muoversi lungo il torrente.

Sversamento sostanza oleosa nel torrente Lura: le foto

