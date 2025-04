Sport

SARONNO – Sfuma sul finale il sogno di vittoria per il Saronno Softball Baseball, che domenica ha ceduto 8-7 sul campo dei Bovisio Buffaloes nella partita valida per la terza giornata del girone A del Campionato di Serie C di baseball. È stata una sfida molto combattuta, nella quale i ragazzi guidati da Gennaro Seguella sono riusciti più volte a portarsi in vantaggio. Dopo un brillante avvio sul 3-0 in favore degli ospiti, il Bovisio ha trovato il pareggio sul 3-3, ma il Saronno ha reagito prontamente riportandosi avanti fino al 6-3.

Nel cuore della partita, i padroni di casa hanno ribaltato nuovamente la situazione con una serie di valide e corse a punto, passando a condurre 7-6. Il Saronno non si è arreso ed è riuscito a pareggiare 7-7, prima di subire, nei momenti finali, il punto decisivo dell’8-7 che ha sancito il successo dei Buffaloes.

A fine gara il vicepresidente del Saronno, Gianni Campi, ha commentato: “Abbiamo forse commesso qualche errore di troppo in difesa, ma alla fine dei conti è stata una buona prova e una bella partita da parte di entrambe le squadre”.

