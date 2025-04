Groane

SOLARO – Giovedì 24 aprile sono state riaperte via per Limbiate e piazza Cadorna, mentre proseguono i cantieri per la conclusione dei lavori attorno alla rinnovata piazza, compresi quelli della realizzazione del nuovo edificio per l’housing sociale, con parcheggio sotterraneo e giardino a vista, alle spalle del polo di comunità Regina Elena.

Non si tratta di un termine lavori definitivo, ma di una consegna anticipata di una parte delle aree per consentire il passaggio degli automezzi e una migliore vivibilità della piazza. Su via per Limbiate sarà istituito un senso unico per il traffico veicolare a partire da via Della Croce in direzione del centro paese. Il percorso sarà evidenziato con l’apposita segnaletica. Per il transito pedonale è garantito con apposito percorso, ma rimane consigliato il passaggio da via San Paolo attraverso piazza Cadorna. Su Piazza Cadorna rimarrà permesso il solo passaggio dei pedoni.

Nei prossimi mesi il cantiere proseguirà con la sostituzione della linea della pubblica illuminazione sul lato nord di via per Limbiate e la conclusione delle aiuole sempre lato nord.

Christian Caronno, assessore ai lavori pubblici: «Solaro ha già chiuso tre progetti del Pnrr e procede in tutti gli altri. Come in tutte le opere pubbliche sono stati gestiti diversi imprevisti, ai quali si è aggiunta la burocrazia particolarmente complicata presente quando si usufruisce di finanziamenti sovraccomunali ed in particolare opere legate al Pnrr. L’area di piazza Cadorna, con il sovrapporsi di due cantieri ci ha costretto ad un complicato lavoro di gestione delle interferenze fra la strada e l’edificio dell’housing sociale e il rifacimento di sottoservizi particolarmente complessi legati a quest’ultimo. Sappiamo dei disagi creati in questi mesi di chiusura della strada ma siamo convinti che il risultato finale ripagherà i sacrifici fatti dai solaresi: piazza Cadorna e l’area circostante diverrà il cuore sociale e culturale del nostro paese. I tempi da rispettare sono una delle richieste imprescindibili del Pnrr, nonostante la complessità dei progetti non abbiamo voluto rinunciare alla possibilità di rigenerazione dell’area creando la Solaro ancora più aperta ed accogliente che abbiamo immaginato per il futuro. Le tempistiche per la prosecuzione dei lavori rimangono quelle originali del Pnrr: nonostante il governo italiano si sia già mosso per richiedere proroghe all’Europa, a Solaro non ne avremo bisogno e puntiamo a concludere tutto entro i tempi previsti dal piano originale».

(foto della piazza)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09