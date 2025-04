Calcio

SARONNO – In dirittura d’arrivo i campionati sportivi locali. Nel weekend appena trascorsa spicca, nel calcio, l’impresa del Fbc Saronno che nel penultimo turno di Eccellenza ha superato il Legnano. Parola al capitano saronnese Riccardo Vaglio ed al tecnico Fabio Tibaldo, ed anche al responsabile tecnico dei lilla, Valerio Foglio.

Nella vicina Caronno Pertusella la delusione della Caronnese, fermata sul pari dall’Ispra e che dice addio al primo posto. Parola allenatore dei rossoblù, Michele Ferri ed al tecnico ospite, Ulisse Raza.

Nel basket spicca il successo dell’Az Robur Saronno nell’ultima giornata del campionato di serie B Nazionale: al Palaronchi i saronnesi hanno battuto il Vicenza, ne parla l’allenatore Stefano Gambaro.

28042025