SARONNO – Un forte odore di idrocarburi e una lunga scia nera hanno invaso stamattina il torrente Lura, preoccupando residenti e autorità. L’allarme è scattato intorno alle 9,30 nella zona del ponte di Rovello Porro, dove i primi sopralluoghi hanno confermato la presenza di un liquido oleoso sversato, verosimilmente proveniente dalla zona industriale di Rovellasca. Durante le prime operazioni è stata salvata anche un’anatra in difficoltà.

L’inquinamento ha rapidamente raggiunto Saronno: già nella tarda mattinata l’odore acre era percepibile lungo il corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Enpa di Saronno, che hanno organizzato squadre di monitoraggio, insieme alla polizia locale, ai tecnici della Provincia e ai vigili del fuoco delle province di Como e Varese. Un’importante operazione di contenimento e pulizia è stata effettuata tra via Milano e via Morandi.

L’Enpa, con il supporto di un’ambulanza veterinaria arrivata da Milano, ha attivato una vasta rete di pattugliamento. Le squadre si stanno muovendo sia a nord, verso la provincia di Como, sia a sud, in direzione di Lainate e Lurago Olona, per soccorrere eventuali animali contaminati.

Nel corso dei controlli, i volontari hanno trovato due germani reali intrisi di sostanza oleosa tra Caronno Pertusella e Lainate. Il più piccolo è stato recuperato e trasportato al Cras di Vanzago per le cure veterinarie.

Intanto, la Protezione Civile e i vigili del fuoco hanno predisposto barriere galleggianti per arginare l’espansione del liquido. La situazione resta critica: il livello basso del torrente e la presenza di molti germani che si alimentano lungo il fondale aumentano i rischi di contaminazione.

Le autorità monitorano con attenzione l’evoluzione, preoccupate dal potenziale impatto ambientale: il Lura confluisce nell’Olona e successivamente nel Ticino. Restano da chiarire le cause dello sversamento, al momento ipotizzate come accidentali o dolose.

L’Enpa invita i cittadini a segnalare tempestivamente animali in difficoltà lungo il torrente e a evitare l’avvicinamento alle aree contaminate.

