Comasco

ROVELLASCA – E’ uno sversamento di olio diatermico quello che stamattina è avvenuto nel torrente Lura nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile.

L’allarme è scattato intorno alle 10,40 su richiesta dei carabinieri forestali, che hanno segnalato la fuoriuscita di olio all’interno di una ditta di tessuti. Secondo una prima ricostruzione, la causa potrebbe essere un malfunzionamento degli impianti. La quantità di liquido disperso è stata stimata in alcune migliaia di litri, che si sono riversati direttamente nel corso d’acqua.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Como, Appiano Gentile e Saronno, supportate da un furgone attrezzato per il contenimento degli inquinanti e coordinate da funzionari dei comandi di Como e Varese. A supporto delle operazioni anche i tecnici di Arpa, i carabinieri forestali, i carabinieri territoriali, le guardie ecozoofile ed ecologiche, oltre a una ditta privata specializzata.

Tutti gli enti intervenuti hanno lavorato per tutelare la fauna selvatica, ittica e terrestre, presente lungo il fiume. Per contenere i danni ambientali, sono state coinvolte anche le amministrazioni provinciali di Como e Varese, impegnate nella posa di barriere assorbenti.

QUI LA SITUAZIONE A SARONNO – QUI LA RICERCA DI ENPA DI VOLONTARI – QUI LE TESTIMONIANZE

VIDEO A SARONNO

guarda tutte le foto 47



Sversamento sostanza oleosa nel torrente Lura: le foto

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09