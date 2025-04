Città

SARONNO – Una corsa contro il tempo per salvare gli animali intrappolati nel torrente Lura, invaso da una preoccupante chiazza di olio. È l’appello lanciato dall’Enpa di Saronno, che chiede l’aiuto di volontari pronti a intervenire per mettere in salvo quante più vite possibili.

L’emergenza è scattata in queste ore, quando alcuni passanti hanno notato il torrente ricoperto da una sostanza oleosa che mette seriamente a rischio pesci, anfibi e altre specie che popolano l’ecosistema locale. Di fronte alla gravità della situazione, l’Enpa invita la cittadinanza a unirsi agli operatori per supportare le operazioni di recupero e salvataggio.

Chi desidera offrire il proprio aiuto o ricevere maggiori informazioni può contattare direttamente l’Enpa al numero +39 331 7414284. Ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza per gli animali che rischiano di non sopravvivere.

