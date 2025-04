Saronnese

UBOLDO – Picnic e laboratorio per bambini al parco dei mughetti: un’iniziativa che il parco ha proposto in occasione della festività di giovedì 1 maggio. Il ritrovo è previsto nell’aula didattica Antonio Cotardo di Uboldo, raggiungibile a piedi o in bicicletta partendo dalla cascina Leva di Uboldo, in via per Cerro 251.

Dalle 12 alle 14 ci sarà possibilità per un pranzo al sacco libero e organizzato in autonomia. Per chi dovesse aderire, è consigliabile portare un telo per potersi sedere anche sul prato.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, potranno partecipare ad una attività ludico-didattica, dalla durata di circa 2 ore.

Partecipazione all’attività gratuita con obbligo di iscrizione via email ([email protected]) o via telefono (02-96951140) indicando nome, cognome, età. Posti limitati per un messimo 20 bambini). In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

