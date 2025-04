Primo piano

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Augusto Airoldi in merito all’approvazione del Pgtu da parte del commissario.

La Commissario straordinario ha approvato il PGTU della nostra città. Come in passato, non intendo commentare tale decisione: il Commissario agisce legittimamente con i poteri conferiti al suo ruolo dalla normativa vigente e la competenza che abbiamo imparato a riconoscerle.

Merita, però, qualche osservazione il dibattito che ha preceduto e segue tale approvazione.

Qualche addetto ai lavori considera questo PGTU troppo “ambientalista”, qualcun altro troppo conservativo della situazione esistente. Normalmente, quando ciò avviene, significa che si è in presenza di un documento equilibrato, basato su dati di fatto scientificamente osservati, che tiene conto delle reali possibilità di intervento che gli sono proprie.

Al di là delle inutili polemiche, dobbiamo, però, essere chiari con i saronnesi. Il PGTU non è il PUMS o il PGT. Il PGTU è un documento tecnico, di indirizzo e di breve validità, normalmente due anni, necessario per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine e per la realizzazione di percorsi ciclopedonali sicuri, utile presupposto ad un futuro PUMS. Un documento che Saronno ha per la prima volta.

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e il PGT (Piano di Governo del territorio) sono invece documenti di lunga durata (circa 10 anni per il PGT) e producono effetti conformativi, cioè non derogabili. Confonderli significa ingannare il cittadino inducendolo ad attendersi dall’uno effetti che solo altri possono produrre.

Solo dagli effetti combinati di PUMS e PGT, ad esempio, è legittimo attendersi effetti significativi sulla riduzione del consumo di suolo, come solo a seguito del futuro bando del Trasporto pubblico Locale dell’Agenzia del TPL Varese-Como-Lecco (che si attende da anni) sarà possibile aspettarsi la possibilità di riformare il trasporto pubblico cittadino. Non per nulla, nel mio nuovo programma per le prossime elezioni, è sia confermato il nuovo PGT, che si ispira ai 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030, che prevista la realizzazione del PUMS, che la riforma del TPL.

Da ultimo vale la pena ricordare che l’ampia fase partecipativa aperta dalla illustrazione del documento alle Commissioni del Consiglio comunale dell’ottobre 2023 e dalla presentazione pubblica all’Aldo Moro del novembre 2023, supportata dal sito internet dedicato al PGTU e completata dalla raccolta delle osservazioni di cittadini e associazioni, molte delle quali sono state accolte, ha consentito di arrivare al testo approvato dal Commissario. Chi volesse verificare di persona, trova qui maggiori dettagli: https://shorturl.at/oJt0f.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09