CASTIGLIONE OLONA – Il consiglio comunale di Castiglione Olona è stato convocato per martedì 29 aprile con inizio alle 21, nella sede del Castello di Monteruzzo di via Marconi.

Diversi i punti all’ordine del giorno che verranno discussi nel corso della seduta. In apertura si procederà all’approvazione dei verbali della precedente riunione consiliare, datata 24 marzo 2025. A seguire, sarà sottoposto all’approvazione il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024.

Spazio poi ai temi relativi alla gestione dei rifiuti: si parlerà del regolamento per l’applicazione della tariffa, del piano economico finanziario Tari aggiornamento 2025, e della determinazione delle tariffe Tarip per l’anno 2025. Tra gli altri punti, l’adesione del Comune alla fondazione di partecipazione “Fondazione Varese Welcome”, la surroga di un componente delle commissioni consiliari permanenti, e la risposta alla mozione per la stigmatizzazione e il contrasto del gioco d’azzardo nella provincia di Varese e in Lombardia.

Infine, verrà discussa la risposta all’interpellanza sulla fatturazione Coinger e sulla gestione in house del servizio di raccolta rifiuti.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare.

(foto archivio: una sala del Castello Monteruzzo)

