CISLAGO – Mercoledì 30 aprile, dalle 8 alle 12, verrà effettuato un intervento di disinfestazione contro le zanzare che interesserà numerose aree pubbliche.

Tra i luoghi sottoposti al trattamento figurano i giardini comunali, comprese le vie adiacenti, il parcheggio della piazza mercato, il cimitero e l’area dell’ex passaggio a livello. Anche il centro cittadino sarà coinvolto, da piazza Toti passando per via Cavour fino a via San Giovanni Bosco, senza dimenticare la zona della stazione ferroviaria.

Durante il passaggio dei mezzi incaricati, i cittadini che abitano in prossimità delle aree interessate sono invitati a mantenere chiuse le finestre per motivi di sicurezza. Per chi desidera ulteriori informazioni riguardo agli interventi di disinfestazione contro le zanzare, è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Ecologia

(foto d’archivio)

