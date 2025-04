Saronnese

ORIGGIO – Sarà un 1° maggio pieno di colori, musica ed energia quello che chiuderà in grande stile la settantaduesima edizione della Fiera Primaverile di Origgio, organizzata dal Comune di Origgio con il contributo di Regione Lombardia. Nell’area fiera di via Marconi, l’appuntamento finale è pensato per coinvolgere tutte le età, tra raduni di mezzi d’epoca, esibizioni spettacolari, battesimo della sella, attività per bambini e l’attesissimo Mega Color Party con discoteca all’aperto.

La giornata inizierà alle 9 con l’apertura del risto-bar per le colazioni e con l’avvio degli eventi dedicati ai motori: truck raduno con esibizioni scenografiche e musicali curate da Presa Diretta, raduno trattori, esposizione di Fiat 500 a cura di Club Italia 500, auto e moto d’epoca con Route 54, e le iconiche vespe portate da Vespa Club.

Dalle 10, spazio anche agli amici a quattro zampe con la dimostrazione di attività cinofile e consulenze organizzate dal Centro Cinofilo Free Doggies & Friends di Duboldo, oltre alla possibilità per grandi e piccoli di vivere l’emozione del battesimo della sella.

Il cuore del pomeriggio sarà il Mega Color Party dalle 14 alle 18, organizzato da Studio MEM: polveri colorate, musica e balli per un momento di festa collettiva che trasformerà l’area in un tripudio di allegria e divertimento.

Alle 12 e dalle 19.30 sarà possibile gustare le proposte gastronomiche degli stand. Gran chiusura alle 21 con una coinvolgente serata di danze latinoamericane a cura di Mascalzone Dance, per salutare al meglio questa intensa settimana di eventi.

