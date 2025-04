Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 28 aprile, spiccano gli aggiornamenti sull’allarme ambientale per lo sversamento nel Lura, la commovente testimonianza di un salvataggio di un’anatra, e le novità sui servizi digitali per la memoria cittadina. Al centro dell’attenzione anche il dibattito politico sul futuro di Saronno nella città metropolitana e le tensioni elettorali intorno al piano della mobilità.

Le indagini sul grave sversamento nel torrente Lura hanno confermato che si tratta di migliaia di litri di olio diatermico, inquinamento che ha richiesto l’intervento urgente di Arpa e forze dell’ordine per contenere i danni ambientali.

Ha commosso la testimonianza di Fabrizio, che senza esitazione si è tuffato nelle acque del Lura, annerite dall’olio, per salvare un’anatra in difficoltà, gesto che ha riscosso ammirazione in città.

Saronno compie un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi: l’intero archivio cimiteriale è ora consultabile online, permettendo ai cittadini di ritrovare con un clic le informazioni sui propri cari defunti.

Il gruppo politico Idea Futuro rilancia la proposta di avvicinare Saronno alla città metropolitana di Milano, sostenendo che sia arrivato il momento di affrontare seriamente questo possibile cambiamento strategico.

Il commissario straordinario ha approvato il nuovo Piano generale del traffico urbano, decisione che ha subito acceso lo scontro politico in vista delle elezioni amministrative, con diverse forze in campo pronte a contestarne le scelte.

