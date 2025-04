Politica

SARONNO – Un confronto al parco con i residenti e un appuntamento dedicato alla sanità sono al centro della giornata elettorale di oggi, martedì 29 aprile, per Ilaria Pagani, candidata sindaco a Saronno sostenuta da Pd, Insieme per crescere e Tu@Saronno. Questo pomeriggio alle 16.30 è in programma una “chiacchierata al parco” in via Toti, davanti alla scuola Rodari, pensata per ascoltare le esigenze delle famiglie del quartiere e condividere idee sul futuro della città.

La giornata è iniziata questa mattina alle 9 con un gazebo dedicato ai temi della sanità in piazza Borella, davanti all’ospedale cittadino. Lì Pagani ha incontrato operatori e cittadini per discutere delle prospettive dei servizi sanitari locali, raccogliendo proposte e segnalazioni.

Gli appuntamenti proseguiranno mercoledì 30 con un focus sulla sicurezza in stazione alle 9 e un nuovo gazebo nel pomeriggio alle 17.30 sempre nella zona della stazione. Venerdì 2 maggio, alle 18, è previsto un aperitivo di quartiere al bar La Stiva di via Da Vinci, nel rione Matteotti.

Tra i momenti più attesi del fine settimana, sabato 3 alle 15.30 in piazza della Libertà, ci sarà l’incontro pubblico con Stefano Bonaccini, membro del Parlamento europeo. La chiusura del calendario è prevista per domenica 4 maggio con due gazebo mattutini: uno a Cassina Ferrara in via Larga, davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, e l’altro alla Regina Pacis all’angolo tra via Biffi e via Roma.

Pagani ha dichiarato di voler “costruire il programma partendo dall’ascolto, quartiere per quartiere, tema per tema”, in un percorso partecipato che punta a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti