Politica

SARONNO – Accoglienza alle 18 e intervento di Rienzo Azzi previsto per le 19: sono questi i momenti centrali dell’inaugurazione dell’Azzi Point, in programma domani, mercoledì 30 aprile, in via Garibaldi 20.

L’appuntamento rappresenta uno dei principali eventi della campagna elettorale del centrodestra saronnese in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Durante la serata sarà possibile incontrare i candidati delle tre liste che sostengono Rienzo Azzi nella corsa alla carica di sindaco. Prevista anche la presenza dei segretari cittadini e locali dei partiti della coalizione, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, oltre a rappresentanti politici di livello provinciale e regionale.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere il programma, confrontarsi con i protagonisti della campagna e scoprire gli spazi dell’Azzi Point, nuovo punto di riferimento per cittadini e sostenitori.

