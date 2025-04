Cronaca

ORIGGIO – Serata movimentata ieri, domenica 27 aprile, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Intorno alle 21.25, nel tratto compreso tra lo svincolo di Origgio ovest e quello di Legnano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane di 27 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una da Mozzate del Sos ed una della Croce rossa di Saronno, allertate dalla centrale operativa Soreu Laghi. La persona coinvolta è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice verde, segno che non ha riportato gravi conseguenze. L’altra ambulanza è rientrata senza necessità di ulteriori interventi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale, a sua volta accors sul luogo del sinistro. Nell’immediatezza non si sono registrati particolari disagi alla circolazione.

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale)

29042025