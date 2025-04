Sport

TARANTO / SARONNO – Nel week end appena trascorso Taranto, capoluogo dell’omonima provincia in Puglia e capitale della Magna Grecia nell’antichità, famosa per il castello Aragonese, la cattedrale di san Cataldo ed anche per l’industria siderurgica, ha ospitato i campionati Italiani U21 e Master 2025 di Karate.

Le competizioni nelle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento), come da ordinanza del Coni non hanno potuto svolgersi nella giornata di Sabato 26 Aprile, giornata delle esequie del Santo Pontefice Papa Francesco, così l’organizzazione ha dovuto raggruppare e comprimere tutte le gare nelle due sole giornate di Venerdì e Domenica.

Bellissima prestazione della Saronnese Alessandra Bossi del Cao Karate Team, che si aggiudica il secondo posto assoluto della gara di Kumite individuale -50 Kg di peso, splendida cavalcata della saronnese in un pool veramente difficile che raggruppava le migliori atlete della categoria, pool vinta con merito che le ha garantito l’accesso alla finale per la medaglia d’oro. Peccato per la finale persa contro la forte atleta salentina campionessa mondiale junior in carica; comunque un risultato di grande prestigio che appaga tutti gli sforzi e sacrifici fatti per poter partecipare ed essere competitivi a questi livelli.

Nonostante la compressione del “time table” delle gare, le competizioni si sono svolte regolarmente senza particolare intoppi, l’alto livello tecnico con la presenza di tutti i migliori atleti Italiani ha regalato forti emozioni e grande spettacolo al numeroso pubblico che ha gremito gli spalti in entrambe le giornate di gare.

