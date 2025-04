Sport

SARONNO – Nicolas Novati, ospite ai microfoni ieri mattina di Radiorizzonti negli studi di piazza Libertà a Saronno, ha parlato della sua esperienza sportiva e della disciplina che pratica, kickboxing, nella categoria -67 kg, nella quale è recentemente diventato campionaro del mondo.

L’atleta di Rovellasca ha illustrato dettagli della sua preparazione, sottolineando che si allena due volte al giorno. Il principale sacrificio non è tanto l’allenamento quanto il costante impegno necessario per mantenersi nella categoria di peso, fissata a 67 kg. Mediamente partecipa a quattro o cinque incontri l’anno, una frequenza che riflette la selettività e l’intensità di questo sport. Nicholas ha inoltre evidenziato che, nonostante i risultati e l’impegno, la disciplina rimane poco remunerativa e la carriera di un atleta può prolungarsi al massimo fino ai 35 anni. Tuttavia, l’interesse è in costante crescita: molti bambini si stanno avvicinando a questo sport, che gode di una popolarità sempre maggiore.

Durante l’intervista a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi ha anche ammesso”: “E’ normale provare “paura” prima degli incontri, ma ha spiegato che “gestire questa emozione è parte fondamentale della crescita personale e sportiva di ogni atleta”.

(foto: Nicholas Novato negli studi di Radiorizzonti)

29042025