Politica

SARONNO – Una vetrina fiorita di ortensie viola, roll up e persino una mascotte gigante diventata il beniamino dei più piccoli: in corso Italia da giorni è ben visibile il punto viola casa delle liste civiche Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno Sicuro, in programma per martedì 7 maggio.

Lo spazio è stato completamente trasformato per diventare il cuore pulsante della campagna elettorale. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per richiamare i colori che identificano i tre gruppi civici, in particolare il viola, divenuto ormai il simbolo più riconoscibile della coalizione. A colpire i passanti, oltre alle scenografie floreali, anche Oesse, la maxi mascotte peluche.

Dietro le quinte si lavora a pieno ritmo: preparativi, allestimenti, materiali informativi e incontri operativi si susseguono senza sosta. L’inaugurazione del 7 maggio sarà l’occasione per aprire le porte alla cittadinanza, presentare idee, progetti e volti, ma soprattutto per dare il via alla corsa elettorale in vista delle amministrative.

