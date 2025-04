news

Nel corso degli ultimi decenni, il mondo della componentistica elettronica industriale è stato protagonista di una notevole evoluzione, che ha visto la transizione da semplici elementi a veri e propri nodi, assemblati all’interno di sistemi complessi, in un’ottica smart. Tale trasformazione ha fatto sì che i fornitori di componenti al giorno d’oggi non mettano a disposizione unicamente prodotti, ma anche e soprattutto competenze tecniche e tecnologiche all’avanguardia, così che le aziende OEM siano supportate tanto in fase di design-in quanto in fase di integrazione dei componenti nei sistemi.

La quarta rivoluzione industriale

È opinione comune, tra molti addetti ai lavori, che il settore economico a livello globale stia vivendo un periodo che può essere considerato una sorta di quarta rivoluzione industriale, figlia e conseguenza di una significativa informatizzazione dei processi industriali. Le caratteristiche peculiari di tale fenomeno sono rappresentate da una maggiore velocità del time-to-market dei prodotti e da vantaggi competitivi per le imprese che si affidano ai nuovi metodi di produzione, grazie a processi smart e a ritmi accelerati. Anche l’industria elettronica risente di tale scenario, sia dal punto di vista della progettazione dei prodotti, sia per ciò che concerne le interazioni con i clienti.

L’impatto di Industria 4.0 per il settore dell’elettronica

Sono subentrate e stanno ormai prendendo il sopravvento modalità di produzione innovative, che hanno mutato sia la natura che il design delle componenti elettroniche. Le fabbriche smart, grazie a una produzione data-driven e dunque più agile rispetto al passato, si dedicano all’ideazione di nuove versioni dei prodotti, agevolate da cicli di vita sempre più veloci. Le modalità di produzione sono altresì influenzate, con i produttori che sono indotti a cambiare i sistemi informatici tradizionali per sostituirli con soluzioni innovative che monitorano le operazioni di produzione. Tale scenario costruisce e determina, però, l’esigenza di dispositivi Internet of Things, array di archiviazione dei dati, server, hardware di rete e molti altri prodotti elettronici nuovi.

Le fabbriche intelligenti

Il processo di ideazione, produzione e vendita di un prodotto si è velocizzato grazie alle fabbriche intelligenti, e ciò contribuisce ad accelerare il ritmo con il quale i prodotti stessi possono variare. Il lungo termine si appresta a diventare un ricordo del passato, mentre i cicli di vita si riducono sensibilmente. Ma è chiaro che se i prodotti vengono sostituiti più rapidamente lo stesso deve accadere anche per i macchinari e i componenti elettronici che vengono utilizzati per creare quegli stessi prodotti. In un mercato per certi versi influenzato dall’inflazione, la variabilità della disponibilità dei componenti incide sulle produzioni, che diventano low-volume: in sostanza, i grandi ordini lasciano il passo a lotti più piccoli. Le aziende si trovano costrette, loro malgrado, a muoversi il più velocemente possibile per riuscire a sviluppare in modo quasi istantaneo nuovi prodotti.

Il ruolo delle schede elettroniche

L’efficienza e l’adattabilità della produzione sono influenzate dall’impiego di schede elettroniche sempre più all’avanguardia. Si pensi, per esempio, al mondo dell’automazione industriale, dove le schede elettroniche sono impiegate per i sistemi di controllo deputati alla gestione degli impianti produttivi, dei robot e dei macchinari, con prestazioni nettamente migliori in termini di efficienza e di precisione. Il monitoraggio in tempo reale della velocità di lavorazione, della pressione, della temperatura e di tutti gli altri parametri critici viene garantito da controller che comunicano con attuatori e sensori avanzati, come quelli di Repcom. Anche il settore biomedico risente, comunque, della progettazione di nuove componenti elettroniche: si possono citare a titolo di esempio gli strumenti per la diagnostica per immagini e i pacemaker. La tecnologia viaggia lungo la direttrice della miniaturizzazione, con effetti rilevanti anche per la connettività wireless che influenza la domotica, e quindi la gestione intelligente dei dispositivi che si utilizzano in casa.

Il design incide sull’affidabilità?

Ottimizzare il design dei componenti elettronici è indispensabile per assicurarne la longevità e aumentarne gli standard di efficienza. Una progettazione non appropriata può essere causa di interferenze elettromagnetiche, da cui potrebbe derivare un funzionamento non adeguato dei dispositivi; in altri casi si potrebbe verificare un consumo energetico eccessivo, tale da ridurre la durata della batteria nei device portatili. Il design, insomma, influisce su molteplici aspetti, e se non è accurato può anche provocare una gestione non ottimale della corrente o una dissipazione termica non adeguata. Per un funzionamento ottimale delle schede elettroniche c’è bisogno, ovviamente, di rispettare gli standard di sicurezza internazionali e ottimizzare il codice. Gli investimenti nella progettazione e nello sviluppo sono, dunque, essenziali per i produttori, i quali per altro devono anche tenere conto di una consapevolezza ambientale sempre più accentuata. Non a caso, il futuro è del cosiddetto green stock, cioè l’insieme di componenti ecocompatibili che sono destinati a trasformare e – si spera – migliorare tutti i processi di produzione che caratterizzano il settore dell’elettronica.