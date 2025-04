Lazzate

LAZZATE – “Ci ha purtroppo lasciati Giorgio Sala, cittadino lazzatese conosciuto e apprezzato. Ha animato molte iniziative culturali nella nostra Lazzate, mettendo a disposizione il suo sterminato archivio fotografico. Lo vediamo in questa foto nell’ultima mostra organizzata per la festa della donna. Riposa in pace Giorgio”. Così si è espresso in queste ore il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, nel ricordo del concittadino, volto noto nell’ambito del sociale e dell’associazionismo e personaggio davvero molto conosciuto in paese.

(foto: Giorgio Sala nell’ultima mostra organizzata, in occasione della Festa della donna in paese, con il sindaco Andrea Monti ed altri esponenti dell’Amministrazione civica del paese)

29042025