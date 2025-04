Politica

SARONNO – “Le modalità attraverso le quali si è giunti al Pgtu sono l’esatto contrario rispetto al necessario percorso partecipativo e di coinvolgimento che richiede un documento di questa importanza”.

Non usa mezze parole il Pd quando commenta l’approvazione del Pgtu realizzata ieri dalla commissaria straordinaria Antonella Scolamiero arrivata dopo un serrato dibattito politico.

“Esaltarne l’approvazione da parte del commissario, tesserne le lodi quando il Pgtu non è stato per nulla condiviso nei tempi, nei modi e nei contenuti tanto da rendere impossibile il suo passaggio in consiglio comunale per l’approvazione finale, è semplicemente bizzarro. L’allora maggioranza presentò ben 8 osservazioni firmate da tutte le liste che allora la componevano. Oltre a queste ve ne erano altre 21 (quindi 29 in totale) fatte da Fiab, cittadini ed altri soggetti interessati e di queste purtroppo non se ne è fatto nulla, carta straccia. Come si può allora parlare di condivisione e di identità di intenti? Come si può parlare di percorso condiviso, di accettazione e valutazione positiva rispetto a quel piano? Se tutto ciò ci fosse stato l’iter si sarebbe concluso con una approvazione, invece non è stato così, anzi l’esatto contrario”.

L’intenzione è quindi chiara: “Rimettere mano al Pgtu sarà una nostra priorità massima, facendo valere tutte quelle osservazioni tutt’ora inascoltate per dare finalmente uno strumento che possa realmente consentire di migliorare la viabilità cittadina”.

