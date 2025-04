Politica

SARONNO – Serata di incontro e confronto oggi, martedì 29 aprile, alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti. A partire dalle 21 si terrà la presentazione ufficiale dei candidati di Saronno Civica e Percorso Democratico, le liste civiche che sostengono Augusto Airoldi nella corsa a sindaco.

QUI LA DIRETTA

I promotori dell’iniziativa sottolineano la scelta di candidarsi al fianco di Airoldi per “la capacità amministrativa dimostrata in quattro anni”, ricordando i numerosi progetti avviati per la città, dalla nuova Rodari alla riqualificazione di spazi pubblici e impianti sportivi.

Tra i risultati citati anche il Piano Bertolaso per il rilancio dell’ospedale e il Piano Sicurezza, che ha aumentato il presidio della polizia locale e portato al raddoppio delle telecamere in città.

La coalizione evidenzia la propria natura civica e invita la cittadinanza a partecipare: “Vogliamo ascoltare le vostre idee e brindare insieme al futuro di Saronno”.

