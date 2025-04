Softball

Domenica 27 aprile si è giocata la terza giornata della Serie A2 di softball, con in campo anche le Bulls Rescaldina, che ospitavano il Voden Medical Legnano. Non è andata bene per le padrone di casa, che hanno rimediato due sconfitte: 8-1 in gara uno (chiusa al quinto inning) e 6-0 in gara due.

Nel primo match, Rescaldina era partita bene passando in vantaggio, ma Legnano ha rimontato rapidamente, allungando poi fino al 6-0. Le Bulls sono riuscite a segnare un punto grazie a una valida di Nica, ma nel finale il doppio di Pecchinini ha permesso a Morlacchi e Romanò di chiudere i conti sull’8-1. In gara due, dominio totale del Voden Medical, trascinato in pedana da una straordinaria Beatriz Alonso Gallardo, autrice di 10 strike out e di una sola valida concessa in sette riprese.

Nel girone A, continua la corsa solitaria in testa della Lacomes New Bollate, che ha battuto due volte il Collecchio Softball: 9-1 in gara uno e 6-1 in gara due. Dopo una prima fase equilibrata, la squadra lombarda ha preso il largo con tre punti al quinto inning e un allungo definitivo nella seconda parte della gara. In gara due, Collecchio era passata avanti con una valida di Silvestri, ma un grande slam di Biffi ha ribaltato il punteggio a favore del New Bollate.

Nel girone B, si sono divise la posta le Nuove Pantere Lucca e il Dalmine LS Crocetta. Le Pantere hanno vinto gara uno per 3-1, rimontando dopo un iniziale svantaggio. In gara due invece è arrivato il primo successo stagionale per Crocetta, che si è imposta 8-4 grazie a un finale convincente.

Risultati terza giornata

Girone A

Bulls Rescaldina-Voden Medical Legnano 1-8 (5° inning), 0-6

Collecchio Softball-Lacomes New Bollate 1-9, 1-6

Girone B

Nuove Pantere Lucca-Dalmine LS Crocetta 3-1, 4-8

Classifica

Girone A

Lacomes New Bollate 1000 (6 vittorie – 0 sconfitte), Iren Avigliana Rebels Reale Mutua** 750 (3-1), Voden Medical Legnano 667 (4-2), ASD Polisportiva Supramonte** 250 (1-3), Bulls Rescaldina e Collecchio Softball 167 (1-5)

Girone B

ASD Azzanese Softball*** 1000 (3-0), Castionese**** 1000 (2-0), Nuove Pantere Lucca** e Stars Ronchi** 500 (2-2), Lupi Auto Fiorentina*** 333 (1-2), Dalmine LS Crocetta 167 (1-5).

